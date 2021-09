Confira a entrevista com Joelson Falcão, novo superintendente da Petrobras

Fotos: Vlademir Alexandre

sobre os investimentos para este ano, a esperança da descoberta de novos campos produtores, os efeitos da crise financeira e a desconfiança da população: “A Petrobras é muito mais respeitada no exterior do que aqui dentro”.– Sou nascido e criado no interior do estado do Rio de Janeiro e me formei em engenheiro mecânico na capital. Entrei na Petrobras há 22 anos e boa parte da minha experiência com petróleo foi com exploração marítima na Bacia de Campos. Depois fui pro Amazonas, onde trabalhei quatro anos na exploração de petróleo terrestre, e vim pra cá.– Na realidade eu já conhecia o trabalho, porque ele não se diferencia muito de outra área produtora de petróleo. Aqui tem uma característica de grande dispersão geográfica da região, então semanalmente eu vou ter que fazer visitas a campo e também conhecer as comunidades.– Nem uma coisa nem outra, é uma característica. Se a produção for muito concentrada em um ponto, e ela for grande, facilita sua logística. Mas na área de petróleo nós temos que ir onde ele está, não podemos escolher. Nós encontramos aqui no Rio Grande do Norte importantes reservas há alguns anos, mas ultimamente temos alguma dificuldade em encontrar grandes reservas. É com a descoberta das pequenas reservas, mais a manutenção do trabalho de produção que temos conseguido atingir determinados níveis de produção. Mas nós continuamos acreditando, e fazendo uma exploração bastante forte, com muitos investimentos, e pode ser que nós tenhamos excelentes surpresas no futuro. Estamos agora uma frente de exploração também em áreas profundas, que vai acontecer na região próxima do Ceará.– Não acredito. Quando se indica um gerente para uma Unidade, se procura ver se ele tem a capacitação necessária para aquele tipo de trabalho. Nós já havíamos comprado aqueles blocos exploratórios em leilões e o início da perfuração de poços já era prevista.– Não temos sido muito felizes em divulgar o nível de investimento que temos feito aqui. A Petrobras, ano passado, fez investimentos aqui de mais de R$ 1 bilhão, e isso não é para manutenção, mas para coisas novas. Neste ano, ela planeja aplicar mais R$ 1,3 bilhão. A estratégia é essa: investimento. Vamos adquirir novas áreas, como fizemos na 10a. rodada de licitações, e a partir do momento que a gente compra o bloco, nós planejamos como será a exploração e a produção. Nós também estamos pensando o tempo inteiro que investimentos podemos fazer ali para aumentar o fator de recuperação, que é aquilo que podemos tirar do que ainda tem.JS – Ainda não consegui ter todas as informações sobre este assunto, mas o que a gente pode dizer é que, no mar, temos novas fronteiras, e em terra, basicamente, bacias maduras. Mas é possível que, mesmo entre essas bacias maduras, com as técnicas mais modernas que estamos aplicando agora, encontremos poços interessantes também, em terra.JS – É cedo pra gente falar disso. Por enquanto, nós ainda não estamos fazendo estudo de atividade sísmica no mar. Até a gente ter uma resposta pra essa pergunta, deve demorar anos.A maior parte dos investimentos são de perfuração de poços novos, não só para exploração, mas também para a produção. Além disso, nós estamos prevendo a contratação de muitas sondas novas, e, agregado a elas, muitos empregos também.– Esses são os empregos indiretos. Nós podemos dizer que estamos fazendo um enorme esforço para manter os empregos que temos hoje. Do ano passado para cá, nós crescemos o número de pessoal, e neste ano não deveremos crescer.– Não. A indústria do petróleo no Brasil está bem consolidada e bem uniforme. O que nós temos feito é ajudado muito na qualificação de empregados na área de perfuração, e isso está acontecendo em todo o país. O nível de parceria que a Petrobras tem com os pesquisadores da UFRN é muito forte – das mais fortes do país.– A Petrobras, como qualquer outra empresa, vem sendo afetada pela crise. Uma das principais coisas que ocorreu foi uma grande queda no preço do petróleo. Com isso, há diminuição da rentabilidade dos nossos projetos e os lucros da companhia. Evidentemente, o nível de investimentos nossos é suportável, por geração de caixa próprio e empréstimos. O nosso caixa diminuiu e os empréstimos estão mais difíceis, mas, mesmo neste cenário, a Petrobras aumentou em 50% os investimentos de uma maneira geral. A Petrobras tem um compromisso muito forte de manutenção e criação de empregos.– Não acredito. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a produção do petróleo na área do pré-sal é mais um desafio que a Petrobras vai vencer, assim como não tenho dúvida de que, independente do que acontecer naquela área, ela vai continuar privilegiando o investimento nas áreas terrestres. Não só porque ela entende que é um bom negócio, mas também por responsabilidade social. Está claro para a companhia como é importante estar aqui. Mas como a produção já alcançou níveis maiores, fica no inconsciente coletivo de quem não conhece a indústria do petróleo, que ela está descuidando da região para investir em outro lugar. Mas a quantidade de petróleo nos poços cai a cada dia e esse nível só é mantido às custas de muito investimento. Fica parecendo que a Petrobras só quer saber de tirar e não deixa nada pro povo. Não é isso. A quantidade de empregos e tributos que a indústria gera para a região é muito forte. A Petrobras é muito mais respeitada no exterior do que aqui dentro. O fato de ser uma empresa ligada ao governo faz com que muitos atores da sociedade sejam de oposição a ela. E, muitas vezes, tira a oportunidade do povo brasileiro de sentir orgulho que deveria ter desta companhia.