Programa de Valorização da Vida abre curso para novos voluntários Objetivo do CVV é oferecer apoio emocional às pessoas que estão precisando de ajuda.

O CVV Natal - Programa de valorização da vida, está com inscrições abertas para o curso de seleção e capacitação de voluntários que iniciará no dia 07 de março, a partir das 14h, no CEFET.



O CVV Natal tem por objetivo oferecer apoio emocional às pessoas que estão precisando de alguém que às escute sem criticas ou julgamento, ou seja, que necessitam desabafar.



É um trabalho de caráter humanitário, reconhecido como utilidade pública estadual e municipal e apoiado pelo Ministério da Saúde, que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano.



Todas as atividades do CVV são desenvolvidas por voluntários treinados e capacitados periodicamente.



Para ser voluntário basta ter de mais de 18 anos, disponibilidade de tempo para dar um plantão semanal no CVV, vontade de ajudar e participar do curso preparatório.



O voluntário do CVV não doa bens materiais, doa a si mesmo, doa calor humano, através do tempo que se dispõe a estar de plantão para que as pessoas encontrem, sempre que precisarem, alguém que possa ouvi-las; e as vezes ter com quem falar em um momento de desespero/solidão/angustia pode ser decisivo para encontrar equilíbrio e buscar superar as dificuldades da vida.



Maiores informações pelos telefones: 141 ou 3221-4111