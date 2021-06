Votação da reforma é adiada e Prefeitura modificará projeto

Elpídio Júnior George Câmara: oposição apresentará emendas à reforma.

De acordo com o vereador do PCdoB, havia falhas grosseiras no projeto que tratava sobre a organização administrativa. Os artigos 27 e 37, ainda segundo Câmara, traziam incisos com os textos idênticos, indicando as atribuições da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas), e outros que se contraditavam.Além dessas falhas, George Câmara também apontou erros nos artigos que tratam sobre as gratificações dos funcionários. O vereador afirma que servidores da Saúde, que não entraram nos quadros efetivos da Prefeitura através de concurso público, ficariam impedidos de receber os benefícios.“São falhas grosseiras que nos deixariam constrangidos em votar. Vamos aguardar o novo projeto, que deve chegar como substitutivo para não ser necessária uma nova leitura antes da votação”, explicou o parlamentar.O vereador Enildo Alves concordou que havia falhas no projeto e informou que os erros serão corrigidos, ficando a primeira votação marcada para a próxima terça-feira (14) e a segunda na quinta-feira (16), quando serão apresentadas as emendas dos parlamentares.Os parlamentares de oposição já estão se reunindo para tratar das emendas aos projetos. Segundo a vereadora Sargento Regina (PDT), são dezenas de emendas que poderão ser apresentadas. George Câmara acredita que, com as modificações do Executivo, as propostas irão diminuir, mas ainda serão muitas.“Havia emendas corretivas, mas também estamos pensando em várias emendas de conteúdo. Estamos discutindo à exaustão os projetos”, disse Câmara.Entre as propostas que podem ser apresentadas estão a garantia de que os 163 funcionários da antiga Alimentar não tenham perdas no que devem receber, a criação de um conselho de segurança do município, assegurar que não haverá terceirização nos serviços da Guarda Municipal, a gerência da NatalPrev pelos próprios servidores e a implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos servidores.Os projetos que tratam sobre a reforma administrativa deverão tramitar em urgência, mas respeitado o interstício de 48h, o que impossibilita a apreciação das matérias pelas comissões técnicas da Casa. A possibilidade é criticada por George Câmara.“Poderíamos perfeitamente analisar o projeto e as emendas nas comissões, mas duvido muito que isso ocorra”, disse o parlamentar.