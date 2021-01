Fábio Faria convoca bancada para acompanhar execução do PAC

Assessoria Fábio Faria pede apoio dos deputados para evitar que cortes em investimentos prejudiquem o RN.

O apelo do deputado Fábio Faria (PMN) foi feito em discurso no plenário da Câmara Federal na manhã desta sexta-feira (20). “Tenho acompanhado a luta da governadora Wilma de Faria em busca de recursos em Brasília para realizar empreendimentos fundamentais para o nosso Estado. É preciso dar mais celeridade aos projetos do PAC”.No entanto, ao fazer o anúncio, o ministro Bernardo garantiu que os cortes não atingiriam as obras do PAC que são uma prioridade no Governo Lula. Mesmo assim, o empenho dos parlamentares é necessário, pois em tempos de crise as mudanças na administração em qualquer âmbito são constantes e, certamente, na hora de fazer esses ajustes perde mais quem tem menos força política.Levando em consideração as obras do Rio Grande do Norte, previstas para receberem esses recursos, a atenção deve ser direcionada e, a união dos parlamentares, seja pressionando o Governo para liberá-las logo ou de outras maneiras é recomendável.A conclusão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, obra marcada pela morosidade em sua execução está na lista do Programa de Aceleração do Crescimento. Além desta, a construção de adutoras para abastecer as cidades do semi-árido está inclusa."Também estão previstas a melhora dos portos de Natal e Areia Branca para facilitar o escoamento da nossa produção, lembra o deputado que relacionou outras das obras inclusas no Programa de Aceleração do Crescimento: "A segurança energética do Governo do Estado será garantida com investimentos nas usinas termelétricas e dos sistemas de esgotamento sanitário e drenagem".