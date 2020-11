América com mudanças para enfrentar o Baraúnas; Hiroshi se apresenta Vereador fez alterações em quatro setores do time, mas não definiu os titulares. Atacante Sandro Hiroshi esteve no CT na tarde desta sexta-feira (13).

Com as baixas de Diego, expulso contra o Potyguar de Currais Novos, e Cleisson, alegando dores musculares, o técnico Vereador, do América, fez algumas mudanças no time que vai a campo domingo contra o Baraúnas, em Mossoró.



Tiago Messias, Berg, Chapinha e Bibi foram as novidades durante o coletivo realizado no CT de Parnamirim. Vereador ainda não definiu os titulares do alvirrubro para o jogo e vai esperar o treinamento de sábado (14) para relacionar os jogadores que vão a Mossoró.



A novidade no CT foi Sandro Hiroshi contratado nesta sexta-feira (13). Ele foi submetido a alguns exames e ficou pouco tempo no local.



E por falar no novo atacante do América, Sandro Hiroshi será o entrevistado do Esporte em Pauta, na TV Assembléia, às 19h30.