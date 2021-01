Ordem de serviço do Sistema Adutor Alto Oeste é assinada A obra garantirá o abastecimento de 26 municípios e 65 comunidades rurais.

O Governo do Estado assinou, nesta sexta-feira (20), a ordem de serviço para a construção do maior sistema adutor do Rio Grande do Norte, realizada em uma só etapa. A Adutora do Alto Oeste com 367 quilômetros de extensão que beneficiará 65 comunidades e 26 municípios da região. O evento aconteceu na manhã de hoje, no município de Pau dos Ferros, e marcará a comemoração do Governo pelo Dia Mundial da Água, no dia 22.



O vice-governador e secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Iberê Ferreira de Souza ressaltou que a Adutora do Alto Oeste é uma obra do Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal. Inserida no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a adutora será concluída em 18 meses e terá investimentos da ordem de R$ 128 milhões.



A nova adutora solucionará um problema que há muito tempo aflige as comunidades rurais da região, que atualmente é abastecida por pequenos açudes ou por águas subterrâneas. Agora, os moradores terão acessos à água de boa qualidade para o consumo humano e para o desenvolvimento de atividades agrícolas, por exemplo.



“Esta será uma das maiores obras de infra-estrutura do Governo de Wilma de Faria e irá melhorar significativamente a qualidade de vida do povo da região”, disse o vice-governador.



Números



O Sistema Adutor levará água potável e de boa qualidade à população, garantindo o abastecimento de 26 municípios (Pau dos Ferros, Martins, Itaú, Lucrécia, Rodolfo Fernandes, Viçosa, Rafael Fernandes, São Francisco do Oeste, Luís Gomes, Pilões, Umarizal, Taboleiro Grande, Frutuoso Gomes, Alexandria, Serrinha dos Pintos, Antônio Martins, Olho d'Água do Borges, Major Sales, José da Penha, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Marcelino Vieira, Paraná, Tenente Ananias, Água Nova e João Dias), 65 comunidades rurais e dois distritos. No total, serão 207.707 habitantes beneficiados.



O sistema utilizará as águas da Barragem de Santa Cruz, que deverá receber aporte de água do Projeto de Integração de Bacias do São Francisco. Localizado no município de Apodi e com capacidade de armazenamento superior a 599 milhões de metros cúbicos, o reservatório tem uma grande importância para o abastecimento da região.



A empresa responsável pelos trabalhos da Adutora é EIT Engenharia, que desenvolverá trabalhos que incluem estações elevatórias de água tratada; adutora de Água Tratada, com extensão prevista de 291,62 km, constituindo uma vazão prevista de 270 litros por segundo.