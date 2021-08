Definição na primeira etapa do Brasileiro de Enduro Neste domingo, pilotos vão pro tudo ou nada na etapa "Enduro da Grande Natal". Nielsen Bueno lidera em Natal na categoria principal.

Até o fim deste domingo (19), Natal é a capital brasileira do enduro FIM. Isso devido ao "Enduro da Grande Natal", prova que é válida pela primeira e segunda etapas do Campeonato Brasileiro da modalidade. No primeiro dia de provas, neste sábado (18), muitos obstáculos, sol forte e um trajeto de areia pesado.



Desafio principalmente para os pilotos do sul do país, acostumados com solos e temperatura completamente diferentes. Dois mineiros saíram na frente. Nielsen Bueno e Ripi Galileu ficaram com o título nas categorias E1 e E2. na E3, o paulista Francisco Marino foi o mais rápido.



Na categoria E4, um potiguar levou a melhor, Allysson Carlos. Gilmário Pinto, do Ceará, foi o melhor na E5. A abertura foi considerada sucesso de grid pela organização, que promete continuar tentando trazer provas de nível nacional para o Rio Grande do Norte. Neste domingo acontece a segunda etapa. A largada teve inínicio nesta manha, novamente na avenida Engenheiro Roberto Freire, em frente ao praia Shopping.



Neste sábado, as primeiras motos partiram por volta das 11h - após as vistorias técnicas -, e começaram enfrentando a areia solta das dunas na região da Lagoinha, em Ponta Negra, pondo à prova a resistência tanto dos pilotos quanto dos motores. Logo depois, os competidores entraram em um circuito fechado na Rota do Sol, caminho do litoral sul potiguar. No local, um trajeto extremamente travado, que exigiu habilidade e rapidez, além de coragem nos saltos.



Ao todo, foram três voltas com um percurso de cerca de 60 quilômetros. No caminho de Alcaçuz, mais um "extreme test" com muita areia solta e alguns saltos. A trilha foi aprovada pelos pilotos. Entre os favoritos, o mineiro Nielsen Bueno, piloto que foi campeão em 2008. "Foi uma prova bem dura, que exigiu muito esforço físico. A organização está de parabéns", disse.



Os primeiros pilotos começaram a chegar no Praia shopping por volta das 17h. Alguns já começavam os reparos nas motos para entrar no parque fechado, de onde só podem retirar as motocicletas na hora de largada, neste domingo. O piloto potiguar Paulo Almeida foi um dos que teve problemas com a moto. Ele é um dos favoritos na categoria acima de 35 anos, e espera tirar o tempo perdido na segunda etapa.



"Vamos fazer os ajustes necessários e acelerar forte". Para o organizador, presidente da Federação Potiguar de Motociclismo e vice da Confederação, Assis Aquino, o balanço do primeiro dia foi positivo: "Estamos muito felizes de contar com tantos pilotos na prova, nessa grande festa do esporte que é o campeonato brasileiro, certamente o saldo é muito bom", finalizou.



O Campeonato Brasileiro de Enduro FIM deste ano terá 14 etapas, realizadas em três regiões brasileiras (Nordeste, Sudeste e Sul). O Enduro da Grande Natal é válido por duas etapas delas e por duas do Campeonato Norte-riograndese da modalidade.



O Enduro da Grande Natal é regido pelo Regulamento do Campeonato Brasileiro de Enduro e da Confederação Brasileira de Motociclismo. As etapas potiguares são realizadas pela Femorn – Federação de Motociclismo do Rio Grande do Norte com promoção da A. Aquino Eventos Esportivos. As provas têm patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da SEEL – Secretaria Estadual de Esporte e Lazer e co-patrocínio da KTM Mania.