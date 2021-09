Lula diz que discussão entre ministros não representa "crise institucional"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira em Buenos Aires que a troca de ofensas entre o atual presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, e o ministro Joaquim Barbosa ontem no plenário do tribunal não representa uma "crise institucional"."Foi uma troca de acusações verbais, se desentenderam, trocaram palavras duras um contra o outro. Mas longe de ser uma crise institucional porque dois homens divergiram e não se entenderam. Se fosse assim não teria mais jogo de futebol porque tem briga em campo todo santo dia", disse Lula.No entanto, ele criticou a discussão na frente da imprensa. "Esse tipo de briga, assistida por toda a sociedade brasileira, ajuda a sociedade, a democracia, muito bem. Mas eu creio que, quando nós temos determinadas funções, é importante que a gente diga tudo o que quiser nos autos do processo e que não se fique dizendo pela imprensa", disse Lula após encontro com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner.O mal estar ontem no plenário do STF teve início depois que Mendes, ao proclamar o resultado de um julgamento, fez críticas à visão apresentada por Barbosa sobre o caso. O ministro reagiu cobrando respeito do presidente da Corte.Para o presidente brasileiro, dois homens se divergirem e se desentenderem é natural, como no futebol. "Se fosse assim, não existiria mais futebol, porque sempre tem briga."Fonte: Folha Online