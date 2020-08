"Farei qualquer opção para manter minha candidatura", diz Robinson

Fotos: Gabriela Duarte Robinson Faria costura apoio para candidatura ao Governo

da, que a avaliação das pesquisas de opinião pesará mais que sua fidelidade à governadora Wilma de Faria (PSB) na decisão sobre a candidatura dele ao Governo do Estado em 2010.Ele admitiu que, caso esteja bem colocado nas pesquisas e seja preterido por Wilma de Faria, poderá buscar outras alianças para viabilizar sua eleição. “Farei qualquer opção para manter minha candidatura”, afirmou, marcando para o fim do ano uma definição sobre seu futuro político.O deputado rebateu as declarações do vice-governador Iberê Ferreira, também pré-candidato ao governo da base da governadora, de que a eleição de um vice-governador seria “mais natural”.“Natural não é estar sentado na cadeira de governador, mas ter apelo popular e conseguir agregar mais partidos políticos, prefeitos e deputados. O artificial o povo não aceita mais” criticou.O entrevistado também comentou sobre a crise que se iniciou entre ele e Wilma de Faria há 15 dias, quando, na abertura dos trabalhos legislativos, a governadora criticou a diminuição pelos deputados dos créditos suplementares, e Robinson Faria pediu “mais respeito” à Casa.“O assunto está totalmente recuperado, morto, arquivado”, assegurou, acrescentando que o pedido de respeito foi institucional e não pessoal, e jogou a responsabilidade pelo imbróglio à equipe técnica do governo.Ele garantiu que a crise não interferirá nas eleições de 2010. “A Assembleia continuará parceira do Estado.”Robinson Faria também falou sobre os novos projetos da Assembleia Legislativa, como os cursos de capacitação do Instituto do Legislativo Estadual e implantação de um órgão similar ao Procon para atendimento à população.“Quero que esse ano a Assembleia deixe um pouco a política de lado e seja bem propositiva”, disse, antes de convidar os natalenses para participar do encontro da União Nacional dos Legisladores Estaduais (Unale).No encontro, que será realizado nas quinta e sexta-feiras (4 e 5), 120 deputados, além do governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), e o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, discutirão a transposição do Rio São Francisco.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta quarta-feira (4).