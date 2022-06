Tributação eletrônica em Natal é ampliada

Fotos: Marília Rocha

A informatização dos sistemas foi tema da palestra da manhã dessa sexta-feira (22) com os auditores fiscais de Natal no auditório do SESC. Em Natal, a informatização das notas fiscais está sendo implementada desde o final do ano passado e até agora, apenas duas categorias estão obrigadas a retirarem as notas fiscais eletrônicas, as construtoras e os prestadores de mão-de-obra.A implementação do sistema informatizado deve atingir até o final do ano os cabeleireiros, os mecânicos e demais categorias de prestadores de serviços.André Macedo (foto) contou ainda que a educação fiscal para os clientes será reforçada através de campanha. “A nota fiscal eletrônica é uma maneira de coibir a sonegação fiscal e tornar obrigatório o uso do meio eletrônico, diminuindo a quantidade de papel e as informações erradas do antigo sistema fiscal”, garante o secretário-adjunto.