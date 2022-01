Micarla, Garibaldi, Henrique e José Agripino queriam Rogério Marinho

Elpídio Júnior Micarla confessa ter convidado Rogério Marinho para integrar o Partido Verde.

“Tenho que confessar que conversei pessoalmente com o deputado para que ele integrasse o PV, mas ele me disse que queria mesmo era ir para o ninho dos tucanos”, disse a prefeita de Natal, Micarla de Sousa.Os peemedebistas Garibaldi Alves e Henrique Eduardo Alves também confessaram ter convidado o novo tucano a se unir ao PMDB. “Gostaria que Rogério Marinho estivesse se inscrevendo hoje (8) no nosso partido, mas sei que ele vai se somar a um grande homem público, o ex-senador Geraldo Melo”, ressaltou o senador Garibaldi Alves.Opinião semelhante ao ex-presidente do Senado, o líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves afirmou que chegou a conversar com o senador Sérgio Guerra, líder nacional do PSDB sobre a vontade dele em ter Rogério Marinho no PMDB. “Tenho que confessar ao senador que não colaborei em nada com a ida dele para a legenda porque minha vontade era tê-lo no PMDB”, destacou o deputado federal.O senador José Agripino também mostrou interesse em contar com a presença do deputado federal no Democratas, mas entendeu a decisão do parlamentar. “Tínhamos vontade de tê-lo conosco, mas sei que ele está em um bom lugar”, ressaltou o líder do Democratas.Aproveitando os convites, o ex-senador Geraldo Melo não perdeu tempo e quando chegou a hora de discursar foi logo “convocando” os líderes a se unir aos tucanos nos próximos palanques. “Escutei todo mundo dizer que gostaria que Rogério estivesse nos seus partidos. Era bom então que os que estão aqui neste palanque hoje estivessem conosco em 2010. Estou com saudade de fazer campanha com Henrique (PMDB)”, disparou o presidente do diretório estadual do PSDB.