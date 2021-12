Empresa pernambucana apresenta plano de gestão de remédios

Fotos: Elpídio Júnior Audiência pública discute contratação de empresa de consultoria

Essas foram algumas das ações executadas pela empresa de consultoria Tecnologia, Conhecimentos e Informação (TCI BPO), com sede em Recife, contratada mês passado pela Prefeitura do Natal para trabalhar na gestão de estoques e informações.As informações foram passadas pelo diretor de soluções da empresa, Marcelo Piquet, nesta terça-feira (5) durante audiência pública na Câmara Municipal de Natal.Segundo Piquet, os trabalhos da empresa já tiveram início, com o aluguel de um galpão adequado na Zona Norte e um trabalho de qualificação de recebimento de materiais, no atual galpão.O vereador Raniere Barbosa (PRB), propositor da audiência, disse que o motivo da convocação da empresa é em virtude de esclarecer contrato de consultoria no valor de R$ 2.456 milhões. “Queremos que a empresa apresente o projeto básico, um plano de trabalho, como e onde ele será aplicado”, declarou.Ele acrescentou que irá cobrar política de acesso aos medicamentos. “Essa política vai desde o armazenamento, acondicionamento e a logística de distribuição. É uma forma até de proteger o governo”, garantiu.Para o vereador Enildo Alves (PSB), líder da prefeita Micarla de Sousa (PV) na Câmara de Natal, o contrato com a empresa trará economia ao município e impedirá o desperdício de medicamento.“No final será vantajoso para a cidade do Natal. A contratação da empresa representará uma economia de R$ 100 mil em relação ao que se gastava”.O chefe de gabinete da Prefeitura, Luciano Barbosa, informou que o resultado de uma sindicância solicitada pelo Executivo Municipal deverá sair o resultado na próxima segunda-feira (11).