Geraldo Melo será convidado para cargo na direção nacional do PSDB

Geraldo Melo diz que está fora de discussões sobre a presidência do PSDB.

Com o Nordeste como prioridade para as eleições de 2010, a nova função será criada para buscar a organização dos diretórios regionais pela região e pelo Norte. Para Sérgio Guerra, a região foi a mais crítica com relação aos resultados eleitorais, principalmente a Bahia e o Ceará.O ex-senador Geraldo Melo não poderá disputar mais uma recondução à presidência regional do partido e também não pretende tratar sobre a eleição. “É um assunto que eu não vou me envolver. Eu não tenho o direito nessa altura da minha vida, da minha carreira política, de escrever um capítulo que seja a disputa da presidência de um diretório estadual”, garantiu.No entanto, quando questionado se poderia assumir o cargo que será oferecido por Sérgio Guerra, Geraldo abriu a possibilidade. “É uma vice-presidência para tratar das questões regionais do partido. Ainda não sei (se vai aceitar). Vou esperar o convite, sentar e conversar com o presidente”, declarou.