Miss Brasil Larissa Costa recebe amigos, familiares e imprensa em coquetel

“Estou muito feliz e realizada. Afinal, lutei muito para chegar até aqui”, disse a Miss Brasil. Questionada sobre o que mais sentia falta desde o dia da coroação, ela foi enfática: “Sinto falta de ter mais tempo com a minha família. No dia do concurso, fui dormir às 5 horas da manhã”.Larissa Costa disse, em entrevista a reportagem do portal, que defende uma cidade mais bem planejada, arborizada e com menos desigualdade social.A agenda da miss em Natal está bem recheada. Nesta terça-feira (19) ela vai a São Gonçalo do Amarante, cidade que representou no concurso de Miss Rio Grande do Norte. Além disso, fará uma visita a Assembléia Legislativa.A vencedora do Miss Brasil representará o país no concurso Miss Universo 2009, que está programado para ser realizado no dia 23 de agosto, no Caribe. Formada em pedagogia, ela foi eleita a Miss Brasil 2009 após disputar com com 26 candidatas, em São Paulo, no sábado (9).