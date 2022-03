Obras garantem a recuperação das estradas do estado Os recursos são do Governo Federal e a assinatura da ordem de serviço para a primeira etapa será hoje pela manhã, na sede da Governadoria.

Na manhã de hoje (15), será assinada a ordem de serviço para a primeira etapa das obras referentes à conservação, restauração e manutenção que garantirá a recuperação de várias rodovias no Rio Grande do Norte.



Os recursos são do Governo Federal, liberados através do Ministério dos Transportes, e irá abranger uma extensão total de 899,20 km, tendo um valor médio por km de R$ 186.212,05 e valor total de R$ 167.441.875,56.



Na assinatura, que ocorrerá às 11h30, na Governadoria, estarão presentes a governadora Wilma de Faria, o deputado federal João Maia, o superintendente regional do DNIT/RN, Fernando Rocha, representantes das empresas contratadas e demais autoridades ligadas ao setor de transportes.



Trechos que passarão por obras

BR-101 (Touros, Rio do Fogo, Maxaranguape, Ceará Mirim, Extremoz e Natal)

BR-226 (Natal, Macaíba, Bom Jesus, Senador Elói de Souza, Serra Caiada, Tangará, Santa Cruz, Lajes Pintadas, Campo Redondo e Currais Novos)

BR-304 (Natal, Parnamirim, Macaíba, Ielmo Marinho, São Pedro, Santa Maria, Riachuelo, Caiçara do Rio dos Ventos, Lajes, Fernando Pedrosa, Angicos, Itajá, Açu e Mossoró)

BR-405 (Mossoró, Governador Dix-Sept Rosado, Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Itau, Rodolfo Fernandes do Oeste, Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Riacho de Santana, José da Penha, Major Sales e Luiz Gomes

BR-406 (João Câmara, Jandaíra, Guamaré e Macau).