Relator da CEI dos medicamentos diz ter sofrido pressão

“Como eu tenho o poder, no dia, da interrogatória eu entreguei um relatório com os nomes de 20 pessoas que preciso ouvir para comparar os dados”, declarou em entrevista nesta manhã ao Jornal 96 , daA relação está com o presidente da Comissão, Hermano Morais (PMDB-RN).Além do prefeito, os ex-secretários de saúde do município, Aparecida França e Edmilson Albuquerque, ambos da gestão passada e a secretária Marise“Não vou ouvir só os almoxarifes que recebem os medicamentos. Preciso dos depoimentos de quem pagava as compras”, explica. “Além do prefeito e seus auxiliares existem muitos nomes de peso dessa cidade na lista. Eu tive uma pressão muito grande para retirá-los, mas são os nomes que eu, o relator, quero”.Albert explica que a conclusão do trabalho está prevista para o dia 30 de junho. Pelo Regimento Interno da Casa, o prazo é de 120 dias podendo ser prorrogado por mais 120, mas ele diz que não há necessidade, pois os vereadores dispõem de informações suficientes. “Estamos nos baseando em três relatórios confeccionados pelo Ministério da Saúde, uma sindicância interna e o da Controladoria do Município”.O vereador parece não se intimidar com as declarações dadas pelo ex-prefeito Carlos Eduardo Alves de que “esta CEI é eleitoreira”. O parlamentar respondeu: “Isso é uma frase já feita, todo político quando é convocado a depor numa Comissão a pronuncia. Como ele era gestor da época tem que dar explicações. Eu tenho que perguntar para ele se sabia o que estava fazendo?”.Para o representante do PP, a presença do ex-secretário de Carlos na Comissão, o vereador Ranieri Barbosa, afasta a desconfiança de que trata-se de uma fraude. “Na hora que você tem um ex-gestor na CEI, isso dá credibilidade”.Segundo Albert, consta nos relatórios que existiam 7 mil kg de raticidas dentro do estoque de medicamentos da SMS, “e ainda por cima vencidos também”. Entre os depoimentos de funcionários veio à tona a informação de que os remédios que passavam da validade eram jogados pela descarga do banheiro. “Isso é um absurdo 320 mil jogados no ralo. Sem falar no lençol freático deve está contaminado de medicamento”.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta sexta feira (22).