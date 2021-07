Manoel Onofre defende eleição direta para procurador-geral de Justiça

, o candidato a procurador-geral de Justiça Manoel Onofre de Souza Neto defendeu eleição direta para o cargo. Segundo ele, em alguns estados tem representado um “atropelo” a vontade da instituição e legitimidade da eleição.Atualmente, a eleição é feita pelo voto de procuradores e promotores, que podem escolher até três candidatos. Após o resultado da eleição, uma lista tríplice é encaminhada à governadora do Estado, Wilma de Faria. Ela é quem nomeará procurador-geral de Justiça.Além de defender a eleição direta, também é compromisso de campanha do promotor a manutenção da equiparação salarial com o Poder Judiciário.Segundo ele, está previsto na Constituição Federal, que o Ministério Público deve manter prioridade em relação à questão salarial no que diz respeito às conquistas remuneratórias.“Não apenas a equiparação salarial, mas buscar também incremento diferenciado”, afirma.O candidato também fez questão de ressaltar que, caso seja eleito, pretende fortalecer o combate aos crimes de improbidade administrativa, aos crimes de colarinho branco e à criminalidade organizada.“Essas são questões recorrentes que têm preocupado não apenas o Ministério Público, mas toda a sociedade”, diz. Ele acrescente que durante dois anos o MP investiu em formação acadêmica e o tema foi exatamente no controle da moralidade administrativa.Outro ponto de destaque é em relação à modernização da gestão administrativa, com descentralização e criação de secretarias regionais.“Pretendemos valorizar a atuação dos colegas que estão no interior do Estado. Criar as sedes das promotorias será prioritário na nossa gestão”. Hoje, Mossoró, Natal, Parnamirim e João Câmara não possuem sede de promotorias.Manoel Onofre de Souza Neto é natural de Umarizal, no Alto Oeste Potiguar, onde morou até os 15 anos. Mudou-se para Natal em 1987, para cursar o 2º. Grau.Concluiu o Curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN em 1995 e ingressou no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em 1997.Atualmente é titular da 65ª Promotoria da Infância e Juventude de Natal.O portalpublica uma série de reportagens sobre a eleição para a Procuradoria Geral de Justiça do Estado.Amanhã, você confere as propostas do candidato Jovino Pereira da Costa Filho.