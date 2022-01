Brasil já pode conhecer em 72 horas resultado de testes para gripe suína Segundo o Ministério da Saúde, há 21 casos suspeitos de gripe suína no Brasil e 20 em monitoramento.

O Brasil já tem condições de saber dentro de 72 horas se estão confirmados ou descartados os casos suspeitos de influenza A (H1N1), conhecida como gripe suína, assegurou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, em entrevista hoje (7) no Supremo Tribunal Federal (STF).



A Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Adolfo Lutz estão analisando amostras colhidas dos pacientes sob acompanhamento médico, depois de receberem kits para realização dos exames que vieram do exterior. Antes, segundo Temporão, o resultado demorava até dez dias.



Segundo o Ministério da Saúde, há 21 casos suspeitos de gripe suína no Brasil e 20 em monitoramento.



O último balanço divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta em todo o mundo 2.099 casos da doença, que já motivou 44 mortes, sendo duas nos Estados Unidos e o restante no México.



O ministro da Saúde afirmou que a fiscalização nos aeroportos continuará, mesmo que fique descartada a existência do vírus no Brasil e que não há definição de nenhum plano caso haja confirmação de casos.