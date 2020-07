Prefeitura renova contratos com cooperativas médicas Após crise na saúde, contratos são assinados no valor superior a R$ 6 milhões para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS.

A edição desta terça-feira (3) do diário oficial traz a publicação dos contratos com as cooperativas médicas, assinado no início de fevereiro. Na publicação, os anestesiologistas e os médicos com especialidade em clínica, cardiologia, neurologia, cirurgia e mastologia estão contratados para atenderem aos usuários do Sistema Único de saúde (SUS), durante seis meses no município de Natal.



Segundo o secretário municipal de saúde, Levi Jales, a publicação só aconteceu agora por causa da demora dos trâmites burocráticos. “Os médicos estão trabalhando em regime de multirão desde a assinatura dos contratos. Essa publicação é só uma questão de ajustes burocráticos”, afirma o secretário.



Os anestesistas foram contratados num valor de R$ 2.520.000,00 (Dois milhões, quinhentos e vinte mil reais) e para atendimento nos hospitais Incor, Hospital do Coração, Natal Hospital Center, Hospital Médico Cirúrgico, Itorn, Clínica Ortopédica e Traumatológica, Hospital Memorial, Varela Santiago, Casa de Saúde Petrópolis, Luiz Antônio, Urocentro e Prontoclínica da Criança.



Já os médicos credenciados pela Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte – Coopmed pelo período de seis meses num valor de R$ 3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais). O atendimento será feito nos hospitais: Instituto do Coração - Incor, Hospital do Coração, Liga Norteriograndense contra o Câncer, Natal Hospital Center, Hospital Médico Cirúrgico, Clínica Ortopédica e Traumatológica de Natal, Memorial, Clínica Santa Maria e Itorn.