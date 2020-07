Ingresso em universidade não garante prolongamento de pensão O autor da ação inicial afirmou, nos autos, que buscou restabelecer o pagamento do benefício, por morte do avô, de quem era dependente econômico.

A 1ª Câmara Cível do TJRN desobrigou, judicialmente, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (Ipern) da responsabilidade de continuar o pagamento de uma pensão por morte, ao neto de um ex-beneficiário.



O autor da ação inicial afirmou, nos autos, que buscou restabelecer o pagamento do benefício, por morte do avô, de quem era dependente econômico, e que vinha recebendo desde 22 de dezembro de 1998, mas que foi cancelado em agosto de 2004, pelo fato de haver alcançado 21 anos de idade.



Por entender que a decisão administrativa do Ipern contrariou a jurisprudência do STJ, que não prevê a perda da pensão na hipótese mencionada, bastando que continue na condição de estudante universitário, moveu a ação, negada em primeira instância, o que o motivou a impetrar, junto ao TJRN, o recurso de Apelação Cível (N° 2008.012334-0).



No entanto, a Câmara Cível no TJRN considerou que, por um lado, é fato que, em vida, o avô do autor o designou como dependente econômico. Após o falecimento, foi concedida, a título temporário, a pensão por morte, pleiteada naquela oportunidade, embasando-se para tanto, no que dispõe o artigo 215, da Lei Complementar Estadual nº 122/94.



O dispositivo reza que são beneficiários das pensões temporárias (observando o disposto no artigo 208) a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 21 anos de idade, ou, se inválida, enquanto durar a invalidez.



Por outro lado, considerando que “o autor (apelante) atingiu a maioridade civil, a idade de 21 anos, cessa de imediato, o direito de continuar recebendo a pensão, como prevê o artigo 220, IV”, define o relator do processo desembargador Aderson Silvino, ao trazer a jurisprudência, a qual reza que a mesma legislação não faz qualquer exceção quanto à prorrogação do tempo do benefício em face de alguém ser estudante universitário.