Sesed vai capacitar 670 novos policiais em abril Os 670 novos soldados vão reforçar o policiamento tanto na capital quanto no interior do Estado.

O Governo do Estado está incorporando 670 novos policiais ao efetivo da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed). A convocação destes novos soldados já começou com a publicação nesta sexta-feira de edital no Diário Oficial do Estado.



A convocação havia sido autorizada pela governadora Wilma de Faria no final de dezembro passado. Com a convocação destes novos militares já são 3.500 o número de policiais incorporados, nos últimos cinco anos, pelo Governo do Estado ao efetivo da Segurança, incluindo-se aí, policiais civis e militares.



Os novos convocados já estão se submetendo a terceira e última fase de seleção para começar o curso de formação de soldados, cujo início está previsto para abril, segundo o comandante geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, coronel Marcondes Pinheiro. O curso de formação, com duração de seis meses, será realizado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar (CFAPM), no conjunto Potengi, zona norte da capital.



Os 670 novos soldados vão reforçar o policiamento tanto na capital quanto no interior do Estado. Eles estão sendo convocados para atuar nos municípios de Natal, Macaíba, Parnamirim, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Assu, Macau e nova Cruz, assim como em outras cidades sob a jurisdição destes (municípios) polos.



"Segurança pública tem sido uma preocupação constante do nosso governo, tem sido um grande desafio, mas estamos reforçando o contingente e aparelhando o policiamento. Não é à toa que em cinco anos de governo já incorporamos mais de 3.000 policiais entre militares e civis ao efetivo da segurança", destacou Wilma de Faria.



Os convocados são remanescentes do último concurso público realizado pelo governo estadual em 2006.