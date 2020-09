ABC começa a fazer "peneirão" para as bases O clube busca atletas para as categorias Sub-15 e Sub-18; avaliação começa hoje (09) à tarde.

O ABC vai começar a avaliar atletas para suas equipes de base hoje (09.03) à tarde, a partir das 14h, no CT José Nilson de Sá (Complexo Vicente Farache, na Rota do Sol).



A ideia é completar os quadros das categorias Sub-15 - nascidos entre os anos de 1994 a 1996 - e Sub-18 - nascidos entre 1991 e 1993.



A comissão responsável pelo "peneirão" informa que os interessados devem comparecer ao CT com meia hora de antecedência, e levar o seu próprio material esportivo (no caso, calção, chuteira e meião).



Este não será o único dia de avaliação para as bases. Mais dois "peneirões" estão previstos para a quarta (11) e para a sexta-feira (13), no mesmo horário.