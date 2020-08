Governo nega prorrogação da redução de IPI dos veículos novos Imprensa nacional chegou a divulgar uma possível ampliação do prazo, mas Ministério do Desenvolvimento emite nota rejeitando essa possibilidade.

Os consumidores interessados em aproveitar a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para comprar seu veículo novo, terão de se apressar. Apesar de publicações nacionais darem conta que o benefício seria estendido até junho, o Governo Federal confirmou o fim do prazo para o dia 31.



O Ministério do Desenvolvimento Econômico divulgou hoje (4) uma nota negando o adiamento, possibilidade que havia sido cogitada em uma reportagem de um dos maiores jornais do Brasil, a Folha de São Paulo.



O texto do governo informa: “O Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Miguel Jorge, informa que o governo não prorrogará a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre a venda de veículos. Desta forma, não procedem informações veiculadas pela imprensa de que já estaria decidida a prorrogação da medida por mais três meses.”



Caso a declaração oficial se confirme, o período de redução do IPI, iniciado em dezembro, se encerra no final deste mês. A reportagem da Folha de São Paulo, contudo, afirma que dentro do governo já há uma decisão favorável à prorrogação, visto que a medida vem ampliando as vendas e garantindo os empregos no setor, em meio à crise financeira.



O texto afirma, contudo, que o governo deve esperar até o final do mês para anunciar a medida e não irá confirmar a decisão “até o último momento”, para evitar uma desaceleração dos negócios.



Em dezembro, o IPI caiu de 7% para zero, no caso dos veículos 1.0. Já nos modelos com motor entre 1.0 e 2.0 a redução foi de 13% para 6,5% (nos modelos a gasolina) e de 11% para 5,5% (nos movidos a álcool e flex).