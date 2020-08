Rio Umari terá projeto de recuperação financiado

Fotos: Cedidas

Pelo menos cinco municípios serão diretamente beneficiados: Lucrécia, Rafael Godeiro, Olho D'Água, Umarizal e Caraúbas. O projeto foi orçado em R$ 609.536,72 e será financiado, em parte, pela Petrobras. A duração é de 24 meses.O Umari, um dos maiores afluentes do rio Apodi-Mossoró, é um curso d’água comum do semiárido: só é "visto" de março a junho, quando chove na região. No resto do ano, o que se vê são rasos filetes escorrendo pelo leito. Mas é o córrego que abastece o açude Rodeador, de mais de 20 milhões de m³, responsável pelo abastecimento de várias cidades.Durante décadas, comunidades ribeirinhas se acostumaram a empregar práticas predatórias nas margens, como uso de pesticidas, desmatamento e queimadas, que destruíram parte da mata ciliar que o sustenta.Agora, as 755 famílias das 16 comunidades que moram às margens do rio serão envolvidas em ações de sensibilização, formação, intercâmbios, implantação de 60 mil viveiros de mudas de espécies nativas e frutíferas e a construção de 15 barragens subterrâneas nos pequenos afluentes do rio. Há décadas, a população espera pela execução dessas barragens, que já foram orçadas em R$ 900 mil, mas até agora apenas quatro saíram do papel.São elas que irão transformar o "rio de inverno" em um Umari perene, com o represamento das águas. Hoje, nem com a abertura das comportas do Rodeador, as águas são suficientes para irrigar as plantações dos sertanejos, que ainda sofrem com a estiagem durante a seca.É nessas comunidades que se concentra a estratégia da Diaconia, uma ONG de inspiração cristã que tem mais de quatro décadas de experiência e filiais no Brasil inteiro (a sede é em Recife). A ONG pretende mobilizar e articular as comunidades ribeirinhas e implantar seis Núcleos Comunitários de Revitalização, que irão de organizar a partir de grupos de jovens, mulheres e idosos, entre outros.Assim, mobilizando essas pessoas, a organização espera implantar uma cultura de preservação que seja ampliada nos próximos anos. Desde 2007, quando idealizou o Juventude Rural na região, a Diaconia já havia inscrito o projeto em várias instituições, mas há dois meses conseguiu a aprovação no programa Petrobras Ambiental.Outro projeto, com objetivo de proteger a área de corais de Pirangi, também será financiado pela estatal. Outra ideia da Diaconia é investir forte em comunicação, inclusive espalhando peças como placas de sinalização, vídeo, cartilha, banners, camisas, bonés, certificados e boletins informativos pelos municípios.A Igreja Católica de Umarizal, a Associação Agroecológica Oeste Verde, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Umarizal, o Projeto Dom Helder Câmara e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caraúbas também ajudarão no processo.