América espera contato de Givanildo; Benazzi entra na lista Contra o Baraúnas, domingo, o comando da equipe vai ficar sob a responsabilidade de Vereador.

Diretoria do América fez contato com o técnico Givanildo Oliveira, até uma proposta teria sido feita. O treinador, a princípio interessado, ficou de ligar às 19h e até agora, 22h45, ainda não deu retorno. Quem começou a ser sondado, segundo informação do blog vermelho de paixão, foi o ex-técnico da Portuguesa, Wagner Benazzi.



A diretoria do América anunciou nesta quinta-feira que o auxiliar técnico Vereador, assume interinamente o comando da equipe principal no lugar do ex-técnico Tita.



Neste momento acontece a reapresentação do elenco no CT Abílio Medeiros. O treino já será sob o comando de Vereador, que também poderá dirigir a equipe no jogo de domingo contra o Baraúnas em Mossoró.



O América vai desfalcado até Mossoró enfrentar o Baraúnas neste domingo(15), em jogo válido pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar.



Os desfalques são: Júlio Terceiro, que ainda está entregue ao Departamento Médico (DM), Fábio Neves, que cumpre suspensão e também está no DM e Diego, expulso na partida contra o Potyguar de Currais Novos.