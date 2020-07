Morte de sueco: polícia procura homens que fugiram de táxi

Fred Carvalho Delegado Silva Júnior procura por suspeitos em Goianinha

“Ainda não há nada contra esses homens, mas temos que chegar a eles para comprovar se há ou não envolvimento deles com o crime”, falou o delegado José Antônio Silva Júnior, que preside as investigações. Segundo o delegado, dois ou três homens pegaram um táxi para Goianinha minutos após o crime.O assassinato aconteceu por volta das 2h, quando um homem armado com um revólver calibre 38 entrou no Porto do Mar Village Hotel, onde Gert Björn estava hospedado, e anunciou o assalto ao vigia e a pessoas que estavam na recepção. Eles foram até o local onde ficam os chalés procurando o melhor para ser assaltado.No primeiro, o assaltante viu que havia apenas crianças e mandou que o vigia o levasse a outro, que era o chalé onde o sueco e a mulher dele estavam hospedados. O criminoso ordenou que o vigia acordasse o casal. Quando a mulher percebeu que se tratava de um assalto, começou a gritar, o que assustou o bandido."Ele então esboçou que iria fugir, mas retornou, colocou a arma na janela e atirou", contou o delegado José Antônio Silva Júnior. O tiro acertou o peito de Gert Björn no lado esquerdo, atingindo o coração. A bala atravessou o corpo do sueco e saiu pelas costas do bombeiro sueco. Depois do disparo, o criminoso fugiu, levando apenas o notebook do hotel.