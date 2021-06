PRF prende 10 no fim de semana Entre os dias 3 e 5 de abril, 334 testes de bafômetro, resultando na autuação de 14 condutores, dos quais 10 foram detidos.

A Polícia Rodoviária Federal realizou, nesse final de semana, entre os dias 3 e 5 de abril, 334 testes de bafômetro, resultando na autuação de 14 condutores, dos quais 10 foram conduzidos às Delegacias de Polícia Civil das cidades de São José de Mipibu, São Gonçalo do Amarante, Lajes, Macaíba, Mossoró, Ceará Mirim e Natal.



Durante uma blitz no posto de fiscalização da PRF em Macaíba, por volta das 4h de sexta-feira (3), policiais rodoviários prenderam Max Magnum Guedes dos Santos, 21, e Alessandro Evedino da Silva, 28, tendo o primeiro já se envolvido em furto de veículo.



Os dois eram ocupantes do Gol, de placas KIH-1631. O condutor do veículo não respeitou a ordem de parada dos policiais do Núcleo de Operações Especiais da PRF.



Um acompanhamento tático do veículo foi então realizado por duas viaturas policiais, e próximo ao Km 278 da BR 304, os elementos abandonaram o veículo e fugiram pelo mato. Após buscas pelo local, os dois homens foram capturados.



Foi feita uma análise dos sinais de identificação veicular, quando se constatou a adulteração do número do chassi e do motor. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada, onde foi lavrado o flagrante, tipificado no artigo 311 do Código Penal

(adulteração de sinal identificador de veículo automotor), e identificado o referido veículo com queixa de furto em janeiro de 2009.



Em Mossoró/RN, no Km 35 da BR304, às 2h40 do sábado (4), foi preso Flávio de Oliveira Lucena, 25, por desacatar o agente da autoridade de trânsito. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local.



Em Ceará Mirim/RN, no Km 159 da BR 406, às 11h do domingo (5), foi preso por constar contra si mandado de prisão em aberto, Francisco Pedro da Silva Sobrinho, 19, passageiro de um ônibus com itinerário João Câmara/Natal. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil da zona Norte de Natal.