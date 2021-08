Diego Hypólito leva o primeiro ouro da temporada Mesmo sem apresentar o ‘Hypolito 2’, ginasta vence prova de solo na Copa do Mundo de Maribor. Final do salto será ainda neste sábado

Com uma apresentação sem erros, o primeiro ouro da temporada. Mesmo sem poder apresentar o "Hypolito 2", Diego Hypolito venceu, neste sábado, a prova de solo da Copa do Mundo de ginástica em Maribor, na Eslovênia. A prata ficou com o israelense Alex Shatilov, e o bronze com o croata Filip Ude.



Na etapa de abertura, em Cottbus, na Alemanha, Diego tinha levado duas pratas: no solo e no salto. Ainda neste sábado, o brasileiro vai disputar a final do salto.



Na sexta-feira, Diego liderou as eliminatórias com 15,700 pontos. Na final, somou 15,300 para assegurar o ouro. A estreia do salto “Hypolito 2” teve de ser adiada, pois a comissão de arbitragem não autorizou o ginasta a executá-lo nas eliminatórias.



A alegação foi de que ele precisava ter gravado o exercício e o enviado em dvd, alguns dias antes da competição, para que os árbitros pudessem avaliar o seu valor no novo código de pontuação.