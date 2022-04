Ipatinga se recupera com uma goleada de 4 a 0 sobre o Vila Nova Depois de perder na estreia para o Figueirense, por 3 a 0, em Florianópolis, o Ipatinga reabilitou-se e obteve a primeira vitória na Série B.

Depois de perder na estreia para o Figueirense, por 3 a 0, em Florianópolis, o Ipatinga reabilitou-se e obteve a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, ao golear o Vila Nova-GO por 4 a 0, neste sábado, no Vale do Aço. O time goiano, que empatou em casa com a Portuguesa na abertura da competição, segue sem vencer.



Com a vitória, o Ipatinga somou os três primeiro pontos e chegou ao nono lugar na tabela da Série B. O Vila Nova permaneceu com apenas o pontos somado na estreia e caiu para a 15ª posição, provisoriamente, uma vez que Brasiliense e Campinense-PB enfrentam-se neste sábado à noite.



Na próxima rodada, o Ipatinga enfrenta a Ponte Preta, em Campinas, no sábado 23. Um dia antes, na sexta-feira, o Vila Nova recebe o São Caetano em Goiânia.



IPATINGA 4 x 0 VILA NOVA-GO



Ipatinga

Marcelo Cruz; Cláudio, Leo Oliveira, Alessandro Lopes e Julio César; Max Carrasco, Lucas, Leandro Brasília e Marcelo Moscatelli (Evandro); Amilton (Luiz Fernando) e Marcelo Ramos

Técnico: Marcelo Oliveira



Vila Nova-GO

Juninho; Leonardo, Edson Borges (Aelson), Thiago Carvalho; Osmar, Cocito, Otacílio, Marcel (Luciano Ratinho) e Canindé; Willian e Vanderlei (Marco Aurélio)

Técnico: Gilson Kleina



Data: 16/5/2009 (sábado)

Local: Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG)

Árbitro: Devarly Lira do Rosário (ES)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Adailson Alves Pereira (ES)

Cartões amarelos: Leandro Brasília (IPA)

Gols: Marcelo Ramos, aos 44min do primeiro tempo; Amilton, aos 5min, Marcelo Ramos, aos 32min, Lucas, aos 43min do segundo tempo