Gesane prefere deixar o PDT a se aliar ao Governo

“Se o partido mudar sua posição agora, ele estará sendo incoerente a uma postura que assumiu há seis anos. Não concordo, e se essa for uma decisão conjunta, prefiro sair do PDT”, disse ela.Gesane lembrou que já foi da base aliada do Governo e não ficou satisfeita com a atenção que recebeu do Executivo Estadual. “Já tive essa experiência e todas as minhas reivindicação não foram atendidas. Não pretendo passar por isso novamente. Pra mim, o governo continua omisso em muitos setores”, enfatizou ela.A deputada pedetista fez questão de destacar que a chegada de Carlos Eduardo é muito bem vinda para fortalecer o Partido Democrático Trabalhista, porém discorda com a posição do ex-prefeito em declarar que pretende aproximar o PDT a base da governadora Wilma de Faria.“Fui a favor da chegada de Carlos Eduardo. Também não discordo do ex-prefeito assumir a liderança estadual do Partido. Agora acho que não é o partido que tem que se adequar ao novo militante, mas ele se adequar a posição que o PDT assume”, afirmou Gesane Marinho.A posição da parlamentar não foi discutida junto à direção do PDT, mais especificamente o deputado Álvaro Dias. Gesane, como já havia dito o ex-prefeito Carlos Eduardo, não foi consultada sobre a possibilidade do ex-peessebista assumir o comando do partido. Para ela, a entrada do novo presidente não pode resultar imediatamete na adesão ao Governo.“Se o governo não mudou em nada, porque a chegada de um militante mudará a posição do partido?”, questionou a deputada.A relação de Gesane Marinho com o PDT não é boa há muito tempo. Em 2007, a deputada chegou a confirmar que iria ingressar no PMDB, estando acompanhada no evento pelo vereador Hermano Morais, presidente municipal do PMDB, e do deputado Poti Júnior (PMDB). No entanto, as normas da fidelidade partidária fizeram com que a parlamentar voltasse atrás e retomasse o diálogo com o deputado Álvaro Dias.