Juiz concede liminar suspendendo greve dos professores no município Decisão determina retorno imediato das aulas.

O juiz Cícero Martins, da 4ª Vara da Fazenda Pública, decidiu agora pela manhã conceder liminar suspendendo a greve dos professores da rede municipal de educação e determinando retorno imediato dos profissionais a sala de aula.



A decisão foi tomada após a Prefeitura do Natal ingressar com uma Ação Civil Pública na Justiça Estadual, na última quarta-feira (18) , solicitando a declaração da ilegalidade e abusividade da greve. A greve dos professores foi deflagrada no dia 2 de março.



Segundo o juiz, caso a determinação não seja cumprida, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado (Sinte) terá que pagar diariamente multa no valor de R$ 5 mil.



Em relação à reposição de aulas, em virtude dos dias paralisados, o juiz comentou que não determinou nenhuma ação por falta de subsídios. “Não tive elementos para julgar esta questão”.