Anúncio do secretariado do estado será às 16h30 Secretário de Comunicação Rubens Lemos Filho fará o comunicado.

O anúncio do secretariado do Governo do Estado será realizado às 16h30, pelo secretário estadual de Comunicação, Rubens Lemos Filho. Além do secretário de Desenvolvimento Econômico, que será Segundo de Paula, são aguardados os anúncios dos novos comandantes da Cehab, Caern, AGN e se haverá realmente a mudança no Idema.



A situação do deputado Vivaldo Costa (PR) também é uma incógnita. No entanto, há informações de fontes ligadas ao Governo que garantem a permanência do seridoense na Assembleia Legislativa.