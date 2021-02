Fátima considera autoritária ação da prefeitura contra a greve da Educação

Vlademir Alexandre Fátima Bezerra: nenhum conflito deve ser resolvido no "chicote".

“É de se lamentar a iniciativa da Prefeitura de pedir a ilegalidade de uma greve que nem bem começou. A pressa da prefeita só evidencia o viés autoritário de seu governo”, disse.A greve dos professores começou dia 02 de março. Na segunda-feira (23), o juiz Cícero Martins acatou a liminar enviada pela prefeitura que pedia o fim da paralisação. Os professores, no entanto, não obedeceram à determinação.Fátima disse que nenhum conflito deve ser resolvido no "chicote" e que os grevistas cumprem o "legítimo papel" de lutar pelos interesses da categoria que representa.Essa é a primeira vez que a deputada federal, que foi derrotada por Micarla de Sousa nas urnas em 05 de outubro, se pronuncia contra uma atitude específica da pevista. Desde o início, o PT apoia a paralisação dos profissionais de educação do município e do estado.