Ministro da Saúde confirma dois novos casos de Influenza A no país Anúncio foi feito no Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, no Rio. Pacientes são de Santa Catarina e do Rio, segundo ministro.

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou na noite desta sexta-feira (8) dois novos casos da gripe Influenza A no país. Os pacientes são de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva no Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, no Centro do Rio.



O caso do Rio é o amigo de 29 anos do paciente já confirmado pelo Ministério da Saúde. Os dois estão internados no Hospital do Fundão. É o primeiro caso de transmissão da doença no país.



A Secretaria de Saúde de Santa Catarina já havia confirmado o novo caso da região. Na quinta-feira (7), Temporão havia confirmado quatro casos, sendo que o único paciente que continua internado é no Rio do Janeiro.



Os outros três pacientes, confirmados em São Paulo e Minas Gerais, já receberam alta dos hospitais onde foram internados.



Paciente no Rio passa bem



O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), na Ilha do Fundão, no subúrbio do Rio, informou, no final da tarde desta sexta, que o jovem de 21 anos que tem gripe Influenza A confirmada passa bem, sem sintomas e permanece em observação. Ele está internado desde terça-feira (5) em um quarto isolado.



Por medidas de precaução, um amigo, que também mora na Ilha do Governador, está internado em quarto isolado no Hospital do Fundão. Ele tem 29 anos. Os dois tiveram contato numa festa, e os sintomas apareceram dois dias depois. Outros jovens que estiveram com o paciente com a gripe A estão sendo monitorados à distância.





"Ele (o novo paciente) não é considerado um caso suspeito porque não viajou para os países onde há casos da gripe. Ele apenas teve contato com o amigo. Como apresentou sintomas de gripe, por precaução, decidimos isolá-lo para monitoramento", disse Roberto Fiszman, chefe do Setor de Epidemiologia e Avaliação do HUCFF.



O homem de 29 anos chegou ao hospital na quarta-feira (6), com febre, dores no corpo e na cabeça, e congestão nasal. Segundo o hospital, o seu estado de saúde é estável. Os dois permanecerão internados por 10 dias, tempo que dura o ciclo do vírus.



Fonte: Globo.com