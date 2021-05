Semurb vai reformar prédio e lançar novo site Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo passa por projeto de modernização.

Dentro do projeto de modernização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), está a reforma física do prédio do órgão, que atualmente funciona na Ribeira.



“As instalações elétricas estão obsoletas. Com a reforma, elas serão modernizadas para poderem contemplar um sistema de informática moderno”, informa o secretário da Semurb, Kalazans Bezerra.



Segundo ele, até o fim do mês a Semurb estará abrindo processo de licitação para a contratação de empresa. “A nossa expectativa é que a obra dure em torno de cinco meses para a conclusão”, afirma Bezerra.



Ele acrescenta que durante a reforma do prédio, a Secretaria deverá funcionar em outro local, ainda a ser definido. O projeto de reforma do prédio da Semurb foi elaborado pelos técnicos do órgão.



Bezerra fez questão também de lembrar do lançamento do novo site da Semurb. “Estaremos nos próximos dias lançando o site, que terá à disposição da população serviços e informações”.



Em relação aos serviços disponíveis, ele comenta que pelo site o internauta poderá fazer denúncias e terá orientações sobre documentos. Outro detalhe, destacado pelo secretário, é que até o fim do ano todos os documentos, incluindo, licenças, alvarás e habitss poderão ser obtidos pela internet.



Ainda dentro do Projeto de Modernização está previsto a construção de um sistema corporativo de informática especializado para a Semurb.



“Isso irá permitir a modernização de todo o sistema, dando uma maior agilidade aos serviços prestados a população de Natal”.