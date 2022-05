Natalense acredita que capital será escolhida cidade-sede da Copa 2014

Assessoria de Imprensa Deputado Fábio Faria encomendou pesquisa

A capital do Rio Grande do Norte está na disputa e o natalense está otimista. Segundo a pesquisa do Instituto Seta, encomendada pelo deputado federal Fábio Faria (PMN), 55,3% acreditam que Natal será selecionada, contra 29,8% que não acreditam, e 14,9% não responderam.E 73,3% dos entrevistados concordam com a participação da cidade na Copa de 2014.Para o deputado, a reação da população no início da discussão dessa proposta, ainda em 2006, revelava baixa auto-estima do natalense.“Mas estou feliz porque essa postura vem mudando e, hoje, políticos, governantes, empresários e a sociedade, assim como eu, acreditam na nossa capacidade de vencer essa difícil disputa com cidades de todo o país”, afirma.O ponto mais polêmico do projeto Natal 2014 trata da derrubada do estádio Machadão, do ginásio Machadinho e do Centro Administrativo para a construção do Complexo Esportivo.Conforme o instituto Seta, a opinião do natalense está dividida, mas a ação é bem avaliada por 50,9% dos entrevistados.“Esta avaliação também já está mudando após o detalhamento deste projeto arrojado, que prevê a construção de uma arena moderna e com grande capacidade de público, financiada pela iniciativa privada”, analisa Fábio Faria, ao lembrar que mais de dez empresas já procuraram o Estado para demonstrar interesse em integrar parceria público-privada.Além do Estádio das Dunas, o projeto Natal 2014 prevê a ampliação do Aeroporto Augusto Severo, a conclusão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, a implantação da Via Metropolitana, do Pró-Transporte e da Via Leste – Oeste.Também há o compromisso do setor turístico para que a cidade disponibilize mais 10 mil leitos de hotéis até 2013. A pesquisa mostra que 78,8% dos entrevistados acreditam que Natal será beneficiada pelas obras estruturantes previstas.O instituto Seta ouviu 640 pessoas com 16 anos de idade ou mais, de todas as regiões da capital do Rio Grande do Norte, de 8 a 10 de abril.O resultado da pesquisa foi encaminhado ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira. “Para que a CBF possa perceber a boa vontade do natalense em relação a esse grande evento”, completa o deputado.