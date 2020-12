Dilma Rousseff confirma inclusão da adutora de Mossoró no PAC Ministra garantiu ainda que irá estudar a viabilidade de incluir também o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Natal.

Se atualmente fazer parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) tem sido o principal quesito para garantir a viabilidade de um projeto no Brasil, a população de Mossoró e da região Oeste já pode comemorar a construção da futura adutora da cidade.



Em reunião fechada na tarde de hoje (18) com a governadora Wilma de Faria, a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, confirmou a inclusão, que já havia sido pedida informalmente pela governadora ao presidente Lula.



A adutora terá 367 quilômetros e beneficia 65 comunidades e 26 municípios da região Oeste. O valor para sua construção está estimado em R$ 150 milhões.



A ministra também afirmou à governadora que há grandes chances de a implantação, em Natal, do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) também fazer parte do PAC. “As chances são de 99%”, disse o secretário de Comunicação Social do Estado, Rubens Lemos Filho.