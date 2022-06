Ministério da Saúde confirma mais um caso de gripe suína no país Segundo o ministério, paciente foi contaminado nos Estados Unidos, de onde voltou no dia 19. Ele procurou tratamento e passa bem.

O Ministério da Saúde confirmou hoje (21) à noite um novo caso de infecção pelo vírus influenza A (H1N1) – gripe suína – no estado de São Paulo. Este é o nono caso confirmado no país.



Segundo o ministério, o paciente foi contaminado nos Estados Unidos, de onde voltou no dia 19. Ele procurou o serviço de saúde ontem (20), está em tratamento e passa bem.



Em nota, o Ministério da Saúde informou que está acompanhando 14 casos suspeitos do vírus. Laboratório está analisando amostras com secreções respiratórias dos pacientes. Mais 14 casos estão em monitoramento em cinco estados e 288 já foram descartados.



Atualmente, os casos confirmados estão distribuidos da seguinte forma: três no Rio de Janeiro, três em São Paulo, um em Minas Gerais, um no Rio Grande do Sul e um em Santa Catarina.



“Para todos os casos, estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato próximo com esses pacientes”, informou a nota do ministério.



Fonte: Agência Brasil