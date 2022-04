Nova York registra primeira morte por gripe suína

Arquivo

Essa é a primeira morte no estado e a sexta provocada pela gripe suína, até o momento, nos Estados Unidos.As informações são da agência portuguesa Lusa.Escolas locais fecharam as portas diante do alto número de estudantes que apresentam sintomas de gripe suína no estado.O último balanço divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que 8.480 pessoas foram infectadas em todo o mundo, mais da metade nos Estados Unidos. Até o momento, o país registra 4.714 casos confirmados ou prováveis.