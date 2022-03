Câmara discute políticas para cultura em Natal e região metropolitana Audiência pública será realizada nesta quinta-feira, 14, e foi proposta pelo vereador Ney Lopes Jr.

Uma audiência pública marcada para a manhã desta quinta-feira, 14, na Câmara Municipal de Natal, vai debater as políticas de incentivos à cultura na capital e na região metropolitana. O evento, às 10h, foi proposto pelo vereador Ney Lopes Jr. (DEM).



Foram convidados para participar da audiência pública representantes de vários órgãos e entidades que lidam com a cultura, como a Fundação José Augusto e a Fundação Capitania das Artes, além do Instituto Histórico e Geográfico, o Teatro Alberto Maranhão

Centro de Turismo, dos Museus da Cultura Popular e Câmara Cascudo, universidades, faculdades e grupos culturais da cidade.



No mesmo dia, às 18h, a Câmara também vai realizar uma sessão solene para marcar os 40 anos de carreira do cantor e compositor potiguar Fernando Luiz.