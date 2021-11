No dia em que completa 50 anos, açude Gargalheiras sangra forte

Ozenildo Júnior Nesta quarta-feira (29), choveu 73 milímetros em Acari.

O aniversário será festejado na noite desta quinta, com show em praça pública do cantor cearense Raimundo Fagner. À tarde, haverá sessão solene da Assembléia Legislativa no Clube Municipal. São aguardadas as presenças da governadora Wilma de Faria, dos três senadores potiguares e outros políticos importantes.Concluída sua construção em 1959, o Gargalheiras possuía capacidade inicial para armazenar 57 milhões de metros cúbicos de água. Hoje, em face do aterramento natural, consegue acumular 40 milhões.