Permissionários exigem data para publicação de decreto Os titulares das linhas de transporte opcional de Natal esperam a divulgação da data para aprovação da bilhetagem eletrônica.

Em reunião com o secretário adjunto do gabinete da Prefeitura, Ricardo Neves, 23 permissionários vinculados ao Sindicato dos Permissionários de Transporte Opcional de Passageiros do RN (Sitoparn) obtiveram a promessa de que na noite desta segunda-feira (25), uma resposta relacionada a data da publicação do decreto que assegura a bilhetagem eletrônica para os titulares das linhas seria dada.



O diretor do Sitoparn, Amarildo Varela, explicou que a categoria aguarda uma resposta até as 19h. “Caso não tenhamos uma resposta, vamos fazer uma nova reunião amanhã em frente à Prefeitura e de lá só saímos quando ouvirmos da prefeita Micarla uma data para o decreto no Diário Oficial do Município", disse.