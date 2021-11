Após assalto com reféns, dois são presos em Candelária

Fotos: Thyago Macedo Carlos Henrique e Wagner Freitas foram levados ao 5º DP.

Após o assalto, foram presos Wagner Freitas de Lima, de 23 anos, e Carlos Henrique dos Anjos Nascimento, também de 23 anos. De acordo com o proprietário da Brasil Toners, Ronaldo Miranda, pelo menos um dos acusados esteve antes na empresa analisando o local do crime e colhendo informações.“Dois homens estiveram aqui ontem [terça-feira] perguntando se a gente queria comprar cartuchos novos. Além disso, eles quiseram saber se pelo horário, aproximadamente 12h30, todos os funcionários estavam almoçando”. Depois disso, os assaltantes resolveram voltar à empresa nesta quarta-feira (29).Ronald Miranda informou que a dupla chegou em uma motocicleta Honda Titan preta e desceram com os capacetes na cabeça. “Eles estavam armados e foram logo rendendo a recepcionista. Em seguida, foram direto a minha sala, onde me pediram o dinheiro. Depois disso, eles trancaram várias pessoas em uma sala e pediram jóias, celulares e outros objetos”.Segundo informações do proprietário, no momento da abordagem, um dos funcionários estava indo ao banheiro. Neste momento, ele conseguiu visualizar os homens com capacetes na cabeça e os colegas com as mãos para cima, percebendo que se tratava de um assalto.“Com isso, ele se trancou em uma sala que tinha mais dois funcionários e apagou a luz. A partir daí ele pegou um celular e ligou para o 190. Quero destacar que a Polícia Militar foi muito eficiente e em poucos minutos chegaram ao local”, disse Ronaldo Miranda.Ele informou ainda que quando os policiais chegaram um dos criminosos viu pela janela. Assustados, a dupla perguntou se havia outra porta que eles pudessem fugir. No entanto, Ronaldo afirmou que a única possibilidade era uma janela. Depois disso, os assaltantes pularam o local e ficaram na casa da vizinha.Um policial explicou que um dos criminosos pediu para que a mulher abrisse a porta, pois ele era da polícia. Apesar disso, policiais da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) conseguiram deter a dupla.Wagner Freitas e Carlos Henrique foram encaminhados ao 5º Distrito Policial. Ambos disseram a reportagem do Nominuto.com que já haviam sido condenados por assalto. Wagner a três anos e Carlos a seis anos. Atualmente, eles se encontravam no regime semi-aberto.Com a dupla, a polícia apreendeu três revólveres calibre 38, munição, vários celulares, jóias e uma quantia em dinheiro ainda não especificada. “Só da minha empresa eles levaram R$ 3 mil”, disse Ronald Miranda. A suspeita é que os dois tenham participado de pelo menos mais dois assaltos nesta quarta-feira.