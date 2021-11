Começa última votação da reforma administrativa Agora, falta a Câmara apreciar o projeto de número 06, referente a criação da NatalPrev.

A Câmara Municipal começou na tarde desta quinta-feira (30), a ultima sessão de votação referente à reforma administrativa da Prefeitura do Natal. As discussões entre os vereadores se estenderam até hoje, tendo em vista que de último hora, o vereador George Câmara (PCdoB) apresentou dez emendas.



Com isso, previsto para terminar na noite desta quarta-feira (29), a votação teve que ser estendida até esta tarde. Agora, falta a Câmara apreciar o projeto de número 06, referente a criação da NatalPrev, ao Instituto da Previdência dos Servidores da Prefeitura Municipal.



O vereador argumentou que houve um discurso prévio com os vereadores de oposição e o secretário de Administração de Natal, Roberto Lima. No entanto, segundo Câmara, o secretário orientou que a situação deveria rejeitar as dez emendas.



Agora à tarde, o atual secretário adjunto de previdência, Manoel Djezio, afirmou que das dez emendas apresentadas por George uma foi acatada. Esta emenda trata sobre a necessidade de qualificação comprovada para administrar a Previdência.



Manoel Djezio, aliás, é apontado pelo secretário de administração, Roberto Lima, como o principal candidato a presidir a NatalPrev.