Correntistas da Nossa Caixa podem usar terminais do BB a partir de hoje Por enquanto, o serviço estará disponível apenas para os titulares da conta corrente da Nossa Caixa.

A partir de hoje (12), os clientes da Nossa Caixa poderão fazer saques e consultas de saldos nos mais de 39 mil terminais eletrônicos de auto-atendimento do Banco do Brasil.



Por enquanto, o serviço estará disponível apenas para os titulares da conta corrente da Nossa Caixa. O cartão e a senha são os mesmos usados regularmente. Posteriormente, os clientes do Banco do Brasil poderão usar os terminais de auto-atendimento da Nossa Caixa.



Os clientes serão avisados futuramente sobre a disponibilidade de novos serviços, como pagamentos, transferências e consultas de extratos, que serão incluídos nos equipamentos.