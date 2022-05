Miss Brasil conta como sua vida mudou

Fotos: Vlademir Alexandre “Minha vida deu uma reviravolta''

da, na manhã desta quinta-feira (21) e contou as mudanças que aconteceram em sua vida após vencer o concurso de mulher mais bonita do país.Entre brincadeiras e risadas, Larissa explicou como sua vida mudou. “Minha vida deu uma reviravolta. Eu trabalhava dois expedientes, fazia academia, como as pessoas normais. Agora, eu não tenho hora pra acordar, passo o dia em compromissos, bem diferente do meu dia-a-dia antes de vencer o concurso”, destaca a Miss.Ela lembra que trabalhava no Centro de Referência em Educação Aluísio Alves (Cemure) e tinha uma rotina normal com seus familiares. “Depois que ganhei o concurso daqui comecei a me preparar para o Miss Brasil. Eu cumpri uma agenda em São Paulo, e quando ganhei, eu até me espantei, eu queria minha mamãe e não tinha tempo pra conversar”, lembra.Sobre a agenda em Natal, a Miss conta que está lotada. “Eu cheguei agora em Natal, mas ainda não tive tempo para conversar sobre as novidades com minha família. Tenho uma agenda lotadíssima e volto sexta (22) pro Rio”, diz. Na próxima semana, Larissa vai para São Paulo e no final de semana, para o Amazonas.O sucesso e a fama alcançados pelo reinado de Miss também foi destacado na entrevista e Larissa Costa afirmou que não vai mudar. “Eu quero que as pessoas que já me conheciam, continuem me tratando como uma pessoa normal porque eu sou a mesma e vou continuar sendo. Eu não quero perder minha identidade, esse é um dos diferenciais meus, que foi decisivo para minha vitoria no concurso”, aponta.Larissa conta que durante os 11 dias que antecederam o concurso de Miss Brasil, os jurados participavam de eventos, como uma pré-avaliação, sem que as concorrentes soubessem. “Eu viajei para São Paulo 11 dias antes do concurso. Visitamos o Palácio do Governo, participamos de jantares, almoços, mas eu achava que era o júri analisaria somente no dia, mas já estava sendo analisada.A pedagoga afirmou que quer acabar com o estigma de Miss. “Ainda que no Brasil exista um biótipo para Miss, onde as pessoas vêm como uma bonequinha, intocável, eu quero que as pessoas me vejam como representante do povo, da estória, da cultura e dos costumes do meu país. Eu tenho meus defeitos, meus erros, como uma pessoa normal”, esclarece.O relacionamento amoroso entre Larissa Costa e Heitor Dias também foi perguntado e a Miss respondeu com ternura na voz. “Nós estamos muito bem. Quando eu fui participar do concurso ele me apoiou muito, conversamos sobre isso para saber se dava certo e concordamos. Eu acho que um relacionamento é isso, é preciso haver respeito e admiração para dar certo. Lógico que tem uma tristezazinha, porque vamos ficar distantes, mas não tem nada de ex-noivo”, afirma.A reação ao assédio masculino também foi questionado e a Miss respondeu prontamente. “Meu coração só tem espaço para um e já está ocupado por Heitor”, confirma.Larissa Costa tem 25 anos e venceu o Miss Brasil com medidas admiráveis: ela tem 1,75 cm de altura, 90 cm de busto, 63 cm de cintura e 93 cm de quadril.Os cuidados com o corpo também foram comentados na entrevista. “Quando eu decidi me candidatar, eu me preparei, eu estudei para isso. Procurei saber como as Misses se preparavam. Eu achava que seria muito difícil porque a favorita era de Minas Gerais, estava sendo lapidada desde criança e tinha patrocínio. Eu só tinha mãetrocínio”, sorri.O apoio do poder público foi outro ponto da entrevista. Larissa contou que apesar de ser natalense, foi candidata por São Gonçalo porque suas tentativas anteriores não tiveram sucesso. “Eu tentei ser Miss por Natal, mas já tinha candidata. Procurei Angicos, porque é a cidade dos meus familiares, mas o prefeito disse que a cidade não ia mandar representante esse ano. Foi quando o namorado de uma amiga minha me convidou pra ser candidata por São Gonçalo”, lembra a Miss Brasil 2009.Ela destacou o esforço da família na preparação para o concurso. “Tive que me preparar, fazer vários cursos só com o apoio da minha família, mas o Governo do Estado pagou a minha inscrição do concurso”, justifica.O uso obrigatório da faixa de Miss Brasil 2009 foi outra curiosidade abordada na entrevista. Larissa contou que usa apenas em compromissos oficiais. “Eu coloco a faixa apenas em compromissos oficiais. A coroa é um problema, ela ainda está folgada na minha cabeça”, explica.A modelo conta que pretende aliar o trabalho de Miss com seus projetos pessoais. “Acho importante que eu possa aliar meu reinado a um trabalho social. Eu quero me engajar em um trabalho social que vai alie minha profissão de pedagoga e de Miss”, diz.Perguntada sobre sua carreira, Larissa afirma. “Eu sei que meu reinado será só de um ano, por isso eu vou abraçar as oportunidades que a mim chegarem”, lembra.Sobre conhecer Lula, Larissa afirma. “É uma pessoa que gostaria de conhecer pela trajetória de superação”.A preparação para o Miss Universo, que acontece no dia 23 de agosto, foi outro ponto abordado na entrevista. “Vou continuar a minha preparação agora para o Miss Universo. Eu vou passar um mês de trabalho nas Bahamas e quero ganhar”, afirma Larissa.E para quem quer ir ao evento, uma agencia em Natal está organizando uma excursão com dezenas de participantes. Quando escutou, a Miss Brasil, logo brincou. “Vou ter a maior torcida lá”, sorri.Larissa conta que a premiação do Miss Brasil, em contratos que somam R$ 200 mil, serão recebidos ao longo do reinado e que ganhou também um carro Fusion, mas que ainda não recebeu.A Miss Brasil 2009 encerrou a entrevista agradecendo a torcida potiguar. “Eu me emocionei várias vezes quando cheguei em Natal. Porque eu saí uma pessoa normal e voltei como miss. Eu fiquei muito feliz com toda comemoração, com o carinho das pessoas que me conhecem e comemoraram comigo. Eu recebi muitos telefonemas dos meus amigos, muitas mensagens e queria agradecer a todos”, afirma emocionada.Larissa Costa, que foi eleita no último dia 9 de maio Miss Brasil 2009, pediu a torcida dos potiguares agora para o Miss Universo. “Quero pedir que todos assistam o miss Universo e torçam por mim”, diz empolgada.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quinta-feira(21).