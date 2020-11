Geraldo convida Rogério e diz que PSDB está ansioso por filiação

Vlademir Alexandre Geraldo Melo defende Rogério e diz que deputado deve entrar para "somar".

Pré-candidato a deputado federal, Geraldo Melo defende a entrada do deputado peessebista no PSDB, apesar da disputa por uma vaga dentro da própria legenda. Para o ex-senador, o ideal é que a legenda tenha bons quadros para a eleição de 2010, podendo, inclusive, indicar quatro fortes candidatos a deputado federal.“Não só eu e Rogério Marinho, como também poderemos ter o deputado Luiz Almir e o secretário João Faustino disputando as vagas. Podemos ter quatro candidatos a deputado federal”, disse o ex-senador, ponderando que a entrada de Rogério depende apenas do parlamentar.Segundo Geraldo Melo, tanto ele como o deputado federal vem discutindo com os dirigentes da legenda em Brasília a possível entrada de Rogério Marinho no PSDB, mas o ainda peessebista só definirá o seu futuro após discussões com as bases que o apóiam. Já sobre o comando do partido, Geraldo diz que não haverá disputa.“Vamos fazer juntos o que for melhor no partido. Ele não estará entrando para brigar. A entrada dele não é nenhuma crise. O que nós vamos fazer daqui pra frente, caso se confirme a filiação, é discutir o que for melhor para o PSDB”, explicou Geraldo.Em entrevista à SimTV, o deputado Rogério Marinho afirmou que estará deixando o PSB até o fim do ano. No entanto, ele já cogitou a possibilidade de passar alguns meses sem filiação partidária. Geraldo Melo, no entanto, que a filiação imediata do deputado.“O partido aguarda ansioso a filiação dele porque será o fortalecimento do PSDB. E quero acabar com essa impressão de que ele vem para colidir”, afirmou o ex-senador.