RN tem oito casos descartados da gripe suína Continuam sendo monitoradas cinco pessoas que apresentam sintomas da gripe ou que tenham tido contato direto com suspeitos de estarem com a doença.

Cinco casos de pessoas que apresentam sintomas semelhantes aos da gripe suína ou que tenham tido contato direto com suspeitos de estarem com a doença permanecem em monitoramento pela Secretaria de Saúde Pública. Já são oito os casos descartados no Rio Grande do Norte.



Sobre a comunicação, no Estado vem sendo cumprida a determinação do Ministério da Saúde de manter a população informada sobre o registro de casos, formas de prevenção e alerta, além da realização de uma série de ações nesse sentido.



Desde 25 de abril, um dia após a Organização Mundial da Saúde ter dado o alerta internacional sobre a doença foi feita uma escala extra da Agência de Vigilância Sanitária no Estado, no Aeroporto Internacional Augusto Severo e no Porto de Natal.



No Aeroporto, segundo a coordenadora de Vigilância Sanitária para Portos e Aeroportos, Janne Rose Soares, está sendo cumprida uma escala de três fiscais de dia e dois à noite, ficando os demais de folga de sobreaviso para alguma eventualidade. No caso do Porto de Natal a escala é de seis pessoas, além do chefe da Vigilância Sanitária.



Estão sendo distribuídos folders trilíngues (português, inglês e espanhol) e chegaram banners que foram afixados nas áreas de embarque nacional e internacional. A Anvisa aguarda mais material deste tipo para o porto e para o aeroporto da aeronáutica.



Os avisos sonoros continuam sendo veiculados no sistema de informação do aeroporto. Foi ainda recomendado às companhias aéreas que operam voos internacionais que as tripulações devem orientar os passageiros, ainda durante o voo, sobre sinais e sintomas da influenza A (H1N1).



A população tem acesso pelo Disque Saúde (0800 61 1997) a esclarecimentos sobre a doença e na internet, foi disponibilizado um site especial sobre a Influenza A, com link no portal www.saude.gov.br.



A Sesap também disponibilizou um link para este portal. Foi patrocinado um link no site de pesquisa Google, para que páginas do portal do Ministério da Saúde sejam as primeiras opções de resposta para os internautas que buscam informações sobre o tema.