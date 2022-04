Elias sinaliza preferência por Wilma

Fotos: Elpídio Júnior "Com essas chuvas certamente surgirão novas demandas"

Elias Fernandes - No ano passado nós conseguimos para todo o nordeste 12 milhões de reais que estão sendo investidos na recuperação de açudes e barragens. Deste total, 2 milhões e 600 mil reais foram destinados ao Rio Grande do Norte. Aqui, o primeiro açude a ser recuperado foi o Marechal Dutra, ou Gargalheiras como é conhecido, em Acari. Lá recuperamos a parte de tomada d'água, os equipamentos hidro-mecânicos e está sendo licitada a recuperação do concreto.Esta obra que recentemente completou 50 anos de sua conclusão, nunca em todo esse período tinha sofrido nenhum reparo. Nós conseguimos 1 milhão 120 mil reais para serem aplicados só no Gargalheiras. Além deste, nós tivemos outras obras que foram recuperadas, como o Açude de Santo Antônio na cidade de Caraúbas, o dique da cidade de Jucurutu, onde estão sendo recuperados os equipamentos de bombeamento, além de diversas ruas na cidade de Portalegre que foram destruídas pelas chuvas.Enfim, esses recursos foram aplicados na recuperação de obras que foram danificadas pelas chuvas do ano passado. No caso de Jucurutu, os reparos ainda não estão concluídos porque houve um atraso na licitação e nós estamos concluindo a parte de recuperação de casas e instalação de bombas para fazer o bombeamento da água que está acumulando dentro da cidade. Também recuperamos um açude em Messias Targino.EF - Este ano está ocorrendo um inverno parecido com o do ano passado e com isso será necessário fazer outras recuperações. Nós vamos requerer novamente ao ministério recursos provenientes da Defesa Civil, que atua quando há uma calamidade como aconteceu em Santa Catarina e aqui mesmo, nessas cidades que eu já citei, e com essas chuvas certamente surgirão novas demandas.EF - Evidentemente que nós recebemos o comunicado do Ministério do Planejamento sobre a necessidade de corte de 35% nos investimentos, mas a informação é de que haverá esse corte até que a economia venha a aquecer novamente. Agora nós temos uma obra que foi incluída no Programa de Aceleração do Crescimento, que é o perímetro irrigado de Santa Cruz e do Apodi. Essa não sofre esse corte porque está incluída no PAC.EF - Não, nós vamos reunir a diretoria para analisar onde podemos cortar. Como eu disse, só não posso cortar nas obras do PAC porque já têm os recursos assegurados.EF - Eu acho que a nossa grande vitória foi a inclusão de quase 200 milhões de reais no PAC para a obra do Perímetro Irrigado Santa Cruz-Apodi, que, para você ter uma ideia, o custo da obra é o equivalente ao custo da ponte Forte-Redinha. A primeira etapa custa 40 milhões, recursos que já estão assegurados. Fora isso, nós temos outros projeto grandes como em Nova Cruz, que é uma passagem molhada que vale 600 mil e um açude no valor de 20 milhões de reais.Nós teremos uma estação de piscicultura em Pau dos Ferros, que já foi licitada. Também estamos com um programa de criação de peixes em Apodi, que permite que cada família tenha uma renda de 900 reais por mês. Ao todo, são 200 famílias beneficiadas em Apodi e 40 em Pau dos Ferros. Estamos investindo também na construção da Barragem de Pedra Branca em Angicos. O estudo já foi contratado. Além disso, recuperamos duas perfuratrizes e compramos uma nova.Fizemos diversos convênios com prefeituras do interior no valor de 8 milhões e 400 mil reais. O projeto Medubim nós ainda vamos tentar com a bancada federal a inclusão dele no PAC. Estamos concluindo um projeto de uma adutora de Parelhas a Carnaúba dos Dantas. Em Ceará-Mirim fizemos um convênio de 350 mil para dragagem do rio.EF - Estamos tentando e lutando contra o tempo, mas a pretensão é essa.EF - Nós participamos das eleições municipais em diversas prefeituras. Focamos nosso trabalho no interior, com o deputado Henrique, mas o meu interesse político é em 15 municípios. Conseguimos eleger 11 prefeitos em municípios importantes como em Nova Cruz, em Martins, Extremoz e Caraúbas.EF - Eu sou candidato.EF - Essas conversas estão acontecendo com o deputado Henrique Alves, que é o presidente do partido e tem uma expressão política muito grande. Ele comanda uma bancada federal de 94 deputados federais. Isso fortalece a todo o Rio Grande do Norte junto ao Governo Federal, pois essa força política pode ser usada em benefício do estado e apesar de nós não estarmos apoiando a governadora, nós hoje temos uma parceria com Wilma de Faria e politicamente tudo está caminhando bem, nós vamos estar unidos com a base política do governo federal. Esperamos que aliança feita com o governo federal aqui seja repetida.EF - Garibaldi não disse que não aceita. Ele disse que em termos políticos demonstra uma preferência que essa aliança seja feita com o Democratas para uma possível candidatura da senadora Rosalba Ciarlini. Ainda não é uma definição tomada, é um entendimento, uma opinião expressa pelo senador.Já o deputado Henrique Alves pensa que a nossa coligação seja dentro da aliança feita pelo Governo Federal, do presidente Lula, o que significa que seria dentro do sistema que a governadora Wilma de Faria faz parte. Enfim está se conversando.EF - Essa avaliação ainda não foi feita porque precisamos conversar com todas as lideranças do partido, mas eu noto que há uma aceitação por essa aliança com a governadora.EF - O meu é o mesmo do deputado Henrique. A aliança deve ser feita com a governadora Wilma de FariaEF - Por ter uma bancada muito grande, o PMDB é muito importante para a governabilidade do país.EF - Hoje, o grupo da governadora tem nomes de grande expressão política como o presidente da Assembleia Robinson Faria, o vice-governador Iberê Ferreira de Souza e o deputado federal João Maia. Esses são os três nomes do sistema que já estão postos, além do ex-prefeito Carlos Eduardo.Já o deputado Henrique nunca declarou que seria candidato ao governo, mas pelo peso que ele tem nacionalmente, eu tenho a impressão de que ele seria uma boa alternativa. Eu acredito hoje que o nome de Henrique é o melhor dentro do nosso sistema, ou até mesmo pela coligação que a gente fez há dois anos apoiando a candidatura da senadora Rosalba. Parte desse apoio a gente teria do lado da oposição.EF - Cobraria. Diríamos: Olha nós apoiamos vocês. Agora queremos que vocês nos apóiem.