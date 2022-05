Governo convoca 100 aprovados do concurso do Corpo de Bombeiros

Vlademir Alexandre Governadora Wilma de Faria.

Com a convocação destes novos bombeiros militares, já são 3.500 o número de policiais incorporados, nos últimos seis anos, ao efetivo da Segurança Pública, entre policiais civis e militares.O Governo do Estado também incorporou 670 novos policiais militares aprovados no concurso de 2006, iniciando o curso de formação de soldados, que tem duração de seis meses. "O novo contingente se somará a outros 330 policiais que serão relocados de setores administrativos, de forma que teremos mais 1.000 policiais nas ruas para reforçar a segurança da população", afirma o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Agripino Netto.Os novos soldados vão reforçar o policiamento tanto na capital quanto no interior do Estado. Eles irão atuar nos municípios de Natal, Macaíba, Parnamirim, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Assú, Macau e nova Cruz, assim como em outras cidades sob a jurisdição destes (municípios) pólos.Para a Polícia Civil, o Governo do Estado também realizou concurso público no dia 26 de abril passado para preenchimento de 438 vagas (68 delegados, 263 agentes e 107 escrivães).